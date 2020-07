Covid-19 prizadel tudi rejce drobnice; zahtevek za pomoč le še do konca julija

28.7.2020 | 10:00

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je pozvala vlagatelje, naj vložijo zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije covida-19, saj se rok za vlaganje zahtevkov izteče konec julija.

Sektor reje drobnice je zaradi zmanjšanega odkupa ovčjega in kozjega mesa, motenj na trgu, še posebej v gostinstvu, in zmanjšanja neposredne prodaje utrpel več kot 20-odstotni izpad dohodka, so navedli v agenciji.

M. K.