Odstopil svetnik Dejan Jerele - občini očita nezakonit komunalni prispevek

28.7.2020 | 11:10

Občinski svet Občine Mokronog Trebelno (foto: arhiv; R. N.)

Mokronog-Trebelno - Z mesta občinskega svetnika Občine Mokronog-Trebelno je nepreklicno odstopil Dejan Jerele. Na to mesto je bil leta 2018 izvoljen na listi Zelenih Slovenije. V pojasnilu svojega odstopa ob odstopni izjavi (ta je spodaj v priponki) omenja ''nezakonit komunalni prispevek, ki ga namerava občina zaračunati na Drečjem Vrhu ...''. O slednjem Jerele piše takole (objavljamo v celoti):

''V par kratkih točkah, za več pa prosim preverite zakonodajo ali pri neodvisnemu pravniku.

1. Komunalni prispevek na Drečjem vrhu po zakonu o urejanju prostora ZUreP-2 ni več mogoč, saj se lahko po 222. členu za obstoječo komunalno opremo zaračuna največ 2 leti po začetku veljave tega zakona. Zakon je začel veljati 1.6.2018 ! Tukaj gre za vodovod, star 15 let, ki je bil grajen še v občini Trebnje! Ko se je še pobiral samoprispevek, ko so ljudje še samo skakali po jarkih... ZAKON JE ABSULUTNO NAD OBČINSKIM ODLOKOM!

2. Ta vodovod nima uporabnega dovoljenja niti niso v ZK vpisane služnosti!

3. Občina bi morala obstoječi občinski odlok, na katerega se sklicuje, uskladiti z novim zakonom do 1.6.2020, pa tudi, če bi to naredili, ne bi spremenilo dejstva, da so roki zaradi starosti vodovoda že mimo.

4. Sam sem sicer mnenja, da je prav, da se za vsako novo infrastrukturo nekaj prispeva, ampak se mora to urediti v času gradnje oz. takoj po predaji v uporabo ne pa 2 ali več let kasneje in še to na napačen način! Tudi sicer komunalni prispevek ni tako ugoden, kot rad poudari župan, na primer na Mirni in v Šentjerneju je bistveno cenejši, pa njihova opremljenost ne zaostaja za našo. Vem pa, da o tem ne bi pisal in vsi bi nekaj dali ne glede na zakone, če bi občina do nas pristopila z občutkom in pravim odnosom, pristopom, ne pa neposrednim napadom. Spet vprašanje, ki mi ne gre iz glave - zakaj taka agresija?

5. Torej moj predlog je, da se komunalnega prispevka na nezakonit način ne obračuna in da se komunale ne vpleta v to, saj je samo upravljalec, škarje in platno ima občina.

6. Ker je želja in potreba po denarju občanov velika, predlagam, da se sprejme nek legalen odlok, ki bo za razliko od tega, ki se predlaga na seji v sredo 29.7.2020, veljal v bodoče in za celotno občino za vse enako! Sedaj naj bi se nek fiktiven popravek naredil samo za Drečji Vrh in samo zato, da se tam pridobi sredstva.

7. V zgodovini te občine pa se je dogajalo, da so nekje plačevali polno, drugje nič, odvisno tudi od nekih vmesnih obljub in dogovorov, ki so se dogajali mimo pravilnih postopkov, pravilnih predvsem v tem, da bi bili vsi enaki

8. Tudi sicer je veliko pripomb na izdane odločbe za obračun komunalnega prispevka v naši občini, na to je opozorila tudi že upravna enota Trebnje. Jaz sem mnenja, da je glede na veljavni odlok možno vse novogradnje obračunati korektno, če se seveda upošteva navedbe v projektni dokumentaciji in upošteva obstoječe stanje, ki je pri vsakem investitorju lahko drugačno. Razloga, zakaj se dostikrat zaračuna več, kot je prav, in včasih celo za nezahtevne objekte, ki so brez priključkov, si ne znam obrazložiti. Mogoče je razlog v pomanjkanju strokovnosti ali pa želja, da se kratkoročno iztrži čim več, ne vem.

9. Ne razumem tudi tega, kako lahko občanom, ki tukaj živijo od nekdaj, zaračunate enako za obstoječo hišo z gradbenim dovoljenjem kot tistemu, ki se je sem priselil včeraj in tukaj ni plačeval samoprispevka in vlagal v infrastrukturo ali na primer, da dvema upokojencema v hiši, ki ima 300 m2 površine, pošljete položnico za 4000 € samo za vodovod! In to naj bi bilo poceni?

Glede na to, da sem bil od začetka izvolitve označen negativno, čeprav ne razumem, zakaj, razen morda zato, ker nisem podpiral pravega, tudi sedaj ne pričakujem nekega posluha ali angažiranosti za to problematiko. Verjetno pa bo nekoč, ko se bo delala revizija poslovanja, ki bi se sicer morala po moje v vsakem mandatu, to vidno in Župan, ki zelo dobro skrbi za svoj ugled, bi moral poskrbeti, da so te zadeve izvedene korektno, transparentno in jasno! Sicer vem, da ljudje se na zakone ne spoznajo, ampak, da občina to izkorišča v svoj prid, pa tudi ne morem sprejeti, saj so me učili, da v kolikor se nekje pojavi dvom, mora uradna oseba stopiti na stran stranke kot šibkejšega udeleženca v postopku in ne to izkoristiti v svoj prid!

Glede ostalih točk na prihajajoči seji se ne bom opredeljeval in tudi v prihodnje se z občinskimi zadevami ne bom več ukvarjal, razen, če bom v to prisiljen, bom pa pomagal z nasveti občanom in upam, da zaradi tega, če nekomu povem, kaj je prav po zakonu in kaj ne, ne bom deležen kakšnih zahrbtnih napadov kot do sedaj.

Hvala za razumevanje in spoštovanje moje zasebnosti ter lepo poletje vam želim.

Dejan Jerele''