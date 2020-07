Včeraj 14 okužb (na našem območju nobene), ena smrtna žrtev

28.7.2020 | 11:50

Včeraj so v Sloveniji opravili 874 testov na okužbo z novim koronavirusom, 14 jih je bilo pozitivnih. En bolnik s covidom-19 je umrl. V bolnišnici je 17 bolnikov s covidom-19, od tega trije potrebujejo intenzivno terapijo. Tri bolnike tudi odpustili v domačo oskrbo.

Nove okužbe so včeraj potrdili v desetih občinah po državi, od tega tri na Blokah. Po dve okužbi so odkrili v Ljubljani in Rogaški Slatini, po eno pa v Hrastniku, Postojni, Celju, na Jesenicah, Hrpeljah - Kozini, Majšperku in Železnikih.

Doslej je bila potrjena 2101 okužba z novim koronavirusom, skupaj pa je umrlo 117 bolnikov s covidom-19.

M. K.