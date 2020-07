Hudo poškodovan kolesar

28.7.2020 | 11:50

Včeraj nekaj pred 10. uro so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči v Srebrničah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 80-letni kolesar izgubil oblast nad kolesom, padel in si huje poškodoval glavo. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Ena voznica odvzela prednost drugi

Včeraj okoli 10.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Šmarjeških Toplicah. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 43-letna voznica, ki je v križišču odvzela prednost 53-letni voznici. Slednja se je v nesreči lažje poškodovala. Policisti so povzročiteljici nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Alžirec v tovornem vagonu ...

Policisti PMP Dobova so pri kontroli tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo v enem izmed vagonov našli državljana Alžirije, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

... drugi tujci peš

Policisti PU Novo mesto so na območju Bračne vasi (PP Brežice) in Gradaca (PP Metlika) izsledili in prijeli pet državljanov Iraka, državljana Irana in državljana Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.