Trebanjski rokometaši najprej v Lizbono

28.7.2020 | 12:40

Trimo Trebnje (foto: arhiv DL; R. N.)

Trebnje/Dunaj - Trebanjski Trimo je na današnjem žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju dobil tekmeca v uvodnem krogu evropske lige. Dolenjsko zasedbo v drugem najmočnejšem tekmovanju na stari celini najprej čaka portugalski Belenenses. Prva tekma bo 29. ali 30. avgusta v Lizboni, povratna pa 5. ali 6. septembra v Trebnjem.

Zorman: Vsak je premagljiv



Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje, je po plesu žogic povedal: ''Občutki po žrebu so zanimivi, saj smo sicer dobili težko gostovanje, ki je praktično na drugem koncu Evrope. Treba je gledati naprej in se samo osredotočiti na uvodno evropsko tekmo, ki bo za nas zelo pomembna. Menim, da je vsak tekmec v EHF ligi premagljiv in ne glede na vse, bomo v tekmo krenili na zmago. Zdaj pa je samo potrebno narediti načrt, kako zaradi situacije s koronavirusom priti na Portugalsko.''

Pred začetkom nove sezone izjemno ambiciozna trebanjska ekipa se po desetih letih vrača na mednarodno prizorišče. Zadnjo tovrstno tekmo je odigrala 20. februarja 2010, tedaj je v tretjem krogu pokala EHF morala priznati premoč španskemu Aragonu.

V skupinski del tega tekmovanja so se že uvrstili španski Ademar Leon, francoski Nimes, nemški Magdeburg, madžarska Tatabanya, makedonski Eurofarm Pelister, poljska Wisla Plock, romunski Dinamo Bukarešta, ruski Čehovski medvedi, švicarski Kadetten Schaffhausen, slovaški Tatran Prešov, švedski Alingsas in turški Bešiktaš, v drugi krog pa francoska Fenix Toulouse in Montpellier, nemška Füchse Berlin in Rhein-Neckar Löwen, hrvaški Nexe Našice, danski GOG Gudme, španski Benidorm, madžarski Balatonfüred in portugalski Sporting Lizbona.

Pari 1. kroga

V skupinskem delu tega tekmovanja, ki se bo začelo 20. oktobra, bo nastopilo 24 moštev.

Slovenija v ženski konkurenci evropske lige nima svoje predstavnice.

- moški:

Potaissa Turda (Rom) - Gorica (Hrv)

Constanta (Rom) - Viktor Stavropol (Rus)

Minsk (Blr) - CSKA Moskva (Rus)

Gyöngyös (Mad) - Butel Skopje (S. Mkd)

Metalurg (S. Mkd) - Vinkovci (Hrv)

Holstebro (Dan) - Valur (Isl)

Kristianstad (Šve) - Arendal (Nor)

Bjerringbro-Silkeborg (Dan) - Melsungen (Nem)

Skjern (Dan) - Malmö (Šve)

Azoty-Pulawy (Pol) - Haslum (Nor)

Benfica (Por) - Fivers (Avt)

Pfadi Winterthur (Švi) - Esch (Luk)

Pauc (Fra) - Bidasoa Irun (Špa)

Belenenses (Por) - Trimo Trebnje (Slo)

Kriens-Luzern (Švi) - Dubrava (Hrv)

- ženske:

Dunarea Braila (Rom) - Tertnes Bergen (Nor)

Molde (Nor) - Hypo Niederösterreich (Avt)

Paris 92 (Fra) - Iuventa Michalovce (Slk)

Atzgersdorf (Avt) - Thüringer (Nem)

Lugi (Šve) - Kuban (Rus)

Brühl (Švi) - Alba Fehervar (Mad)

STA; M. K.