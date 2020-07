Požigali zaradi os, zažgali barako; prevrnila se je z vrtnim traktorjem

Sinoči ob 20.14 uri je ob cesti med naseljema Onek in Zgornji Cvišlerji v občini Kočevje gorela lesena baraka velikosti 3x2 metre. Požar so gasili že stanovalci, na pomoč so prišli gasilci PGD Kočevje in Šalka vas, ki jim je uspelo barako obvarovati, tako, da bo še uporabna. Požar se je razširil, ko so tam požigali travo zaradi napadov os.

Prevrnila se je z vrtnim traktorjem

Ob 20.03 uri se je v naselju Cerina, občina Brežice, občanka prevrnila s vrtnim traktorjem. Reševalci NMP Brežice so poškodovano oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Pomoč gasilcev PGE Krško ni bila potrebna.

Gorelo v elektro omarici

Ob 8.02 je na Savski cesti v Sevnici gorelo v prosto stoječi elektro omarici ob industrijskem objektu. Požar so pogasili gasilci PGD Sevnica.

Reševalci gasilcev le niso potrebovali

Ob 18.58 so v Kočevarjevi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto posredovali pri intervenciji reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, vendar njihova pomoč ob prihodu na kraj ni bila več potrebna.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI, izvod Proti Metliki;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP OREHOVICA, TP GOR. STARA VAS, TP LOKA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MLIN GRDIN, TP ŠČAP, TP GORENJSKA GORA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE PRI ŠEVNICI, TP GOR. VAS PRI ČATEŽU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8:00 in 14:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Breško, Požarče, Svrževo, Kal, Kladje Kal, Rupa in Gaberska gora.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 7. in 7.30 ter med 10.30 in 11. uro na območju TO Kostanjevica otok in med 7.30 in 10.30 uro na območju TP Kostanjevica mesto, Malence, Dobe in Male Malence; na področju nadzorništva Sevnica pa med 11. in 14. uro na območju TP Sevnica stolpnica.

