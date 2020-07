FOTO: Rokometaši MRK Krka začeli priprave; novinec iz Srbije še v karanteni

29.7.2020 | 08:15

Po štirimesečnem premoru so se na prvem skupnem treningu v začetku tedna zbrali rokometaši Krke in se seznanili s potekom priprav na novo, 30. jubilejno sezono državnega prvenstva, sporočajo iz kluba.

Novomeščani bodo v sezoni 2020/21 nastopili v nekoliko spremenjeni postavi. Ekipi se je že na prvem treningu, ki ga je vodil Zarabčev pomočnik Timon Orlič, zadolžen za telesno pripravo fantov, pridružil novinec Jaka Avsec, medtem ko je druga okrepitev, Srb Luka Radović, ki je v Novo mesto prišel pred dnevi, še v karanteni in se bo ekipi pridružil kasneje. Članska ekipa bo sicer ta teden večerne treninge opravila v dvorani OŠ Stična v Ivančni Gorici, saj v novomeški dvorani Marof še vedno potekajo obnovitvena dela igralne površine.

Roman Zarabec je po prvem treningu povedal: »Vidi se, da so fantje delali med premorom, saj so se zavedali, kaj jih čaka. Prišli so v zavidljivi pripravljenosti, ki pa jo bomo še nadgrajevali. ... Kar se ekipe tiče, pa sem prepričan, da sta Jaka Avsec in Luka Radović dodana vrednost k ekipi, ki jo tvorijo leto starejši in zrelejši domači igralci. Želel bi si, da bi imeli še enega univerzalnega igralca, ki bi lahko igral na vseh treh zunanjih položajih. Če se bi priložnost ponudila, bi bil tega zelo vesel, zaenkrat pa črpamo domače vire. Zopet se nam je priključilo tudi nekaj mladincev, ki, upam, da bodo pripomogli k še boljši kvaliteti.«

V šesttedenskem pripravljalnem obdobju bodo krkaši opravili 44 treningov, poleg tega pa odigrali še devet prijateljskih tekem, da se čim bolj uigrani in fizično pripravljeni predstavijo na uvodni domači tekmi, kjer bodo gostili ekipo RK Slovenj Gradec 2011. Že tradicionalno pa bo v dvorani Marof sredi avgusta odigran tudi mednarodni rokometni turnir.

Sicer pa podatki letošnje ekipe MRK Krka izgledajo takole:

Odhodi:

Andraž Kete (RD Koper)

Žiga Urbič (HC Ferlach)

Kristjan Pršina (Rokometni klub Grosuplje)

Jaka Plut (Rokometni klub Grosuplje)

Kristjan Windischer (RK Sviš)

Prihodi:

Luka Radović (RK Leotar Trebinje)

Jaka Avsec (RD Koper)

Ekipa MRK KRKA, sezona 2020/2021

Jan Irman (levi zunanji)

Klemen Matko (levi zunanji)

Tilen Kukman (srednji zunanji)

Vid Rajh (srednji zunanji)

Luka Klemenčič (desni zunanji)

Jaka Avsec (desni zunanji)

Jernej Avsec desno krilo)

Mark Batagelj (desno krilo)

Jaka Jakše (levo krilo)

Doman Hvastija (levo krilo)

Marko Majstorovič ( levo krilo)

Jan Bevec ( krožni napadalec)

Dino Rašo ( krožni napadalec)

Luka Radović ( vratar)

Blaž Brajer ( vratar)

Uroš Pavlin ( vratar)

Strokovni kader:

Trener: Roman Zarabec

Pomočnik trenerja: Timon Orlič

Fizioterapevt: Aleš Vidmar

Trener vratarjev: Marko Grošelj

M. K.

