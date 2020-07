V Črnomlju zmagala Model in Samoća

29.7.2020 | 13:00

Črnomelj - Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je na Medgeneracijskem vrtu nedavno izpeljal prireditev ''Poletno e-kiparjenje'', kot je sporočil Tadej Fink, koordinator in organizator kulturnih programov v ZIK Črnomelj.

Umetnik Robert Lozar je v imenu tričlanske strokovne komisije, v kateri sta bila še Tejka Pezdirc in Boštjan Kavčič, na prireditvi razglasil najboljša mlada kiparja 13. Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj.

Skupna zmagovalka je postala Lea Bergant iz Ljubljane, ki je ustvarila delo Model, ki sedi na kavču in gleda telefon. Posebno nagrado - odlitek kiparskega izdelka v bron, ki ga podarja podjetje Livartis - Livarna Kamšek, art foundry, pa si je prislužila Anastasija Graovac iz Novega Sada z delom Samoća.

13. kolonija je bila posebna, ker jo je ZIK Črnomelj izpeljal v e-obliki. 58 mladih likovnikov iz Slovenije, Hrvaške in Srbije je na natečaj poslalo fotografije svojih kiparskih izdelkov, ki so jih ustvarili na temo Osamitev, solidarnost med ljudmi in upanje. Strokovna komisija je na podlagi fotografij, ki jih je prejela v šifrirani obliki in ni vedela, kdo so avtorji del in od kod prihajajo, izbrala najboljša.

V kulturnem programu je svoj pogled na e-kolonijo podal član komisije Boštjan Kavčič, strokovna vodja kolonije Duška Vlašič pa je predstavila materiale in način dela, ki je na daljavo omogočal, da so mladi kiparili doma. Za glasbene vložke je poskrbela violinistka Tajda Klobučar. ZIK Črnomelj je na Medgeneracijskem vrtu pripravil forma vivo – razstavo nekaterih kiparskih del kolonije med leti 2008 in 2019, je še sporočil Tadej Fink.

M. L., foto: N. S.

Galerija