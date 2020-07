Hude poškodbe glave - z vrtnim traktorjem trčila v hišo; na račun migrantov pri nas služijo tudi Belorusi

29.7.2020 | 12:00

Sinoči okoli 20. ure so bili brežiški policisti obveščeni o nesreči pri delu v Cerini. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 50-letna ženska peljala vrtni traktor po dvorišču stanovanjske hiše, kjer je izgubila oblast nad vozilom in trčila v hišo. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima hude poškodbe glave. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Prijeli tihotapca in nezakonite migrante

Policisti PP Črnomelj so okoli 20. ure pri Štrekljevcu ustavili dva osebna avtomobila znamke Mazda, poljskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da voznika, 21-letna državljana Belorusije, prevažata deset državljanov Maroka, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Državljanoma Belorusije so kriminalisti odvzeli prostost, ju pridržali in ju bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Maroka pa še potekajo.

Še 38 tujcev

Policisti PU Novo mesto so na območju Kota pri Damlju, Vranovičev (PP Črnomelj), Gabrja (PP Novo mesto), Dobrave ob Krki (PP Krško) in Metlike izsledili in prijeli 38 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 29 državljani Bangladeša, štirimi državljani Pakistana, tremi državljani Afganistana in dvema državljanoma Maroka še niso zaključeni.

M. K.