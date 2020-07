Glasna glasba, alkohol, napad na policiste - dva vklenjena; voznik krepko napihal, voznica ne zaostaja dosti

29.7.2020 | 14:00

Brežiške policiste so minulo noč okoli 3. ure poklicali na pomoč iz naselja Gazice, kjer naj bi kršitelja predvajala glasno glasbo in motila javni red in mir. Pijan kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, nadaljeval je s kričanjem in skušal fizično napasti policiste, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. V postopek policistov se je vmešaval tudi drugi kršitelj, zoper katerega so prav tako uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Kršiteljema in ženski, ki je prav tako kršila javni red in mir, bodo izdali plačilne naloge.

Povzročitelj nesreče z 2,3 promila alkohola

Sinoči okoli 20. ure se je zgodila prometna nesreča s premoženjsko škodo pri Megleniku, kjer naj bi prišlo do oplaženja dveh vozil. Trebanjski policisti so ugotovili, da sta bila v nesreči udeležena 32-letna voznica in 56-letni voznik osebnega avtomobila, kateremu so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,1 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Skoraj dva promila tudi 40-letna voznica

Brežiški policisti so bili mnulo noč obveščeni o nezanesljivi vožnji voznice osebnega avtomobila na območju Čateža ob Savi. Kršiteljico so izsledili in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 40-letni voznici, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,75 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vozil je po levi

Krški policisti so bili včeraj nekaj po 8. uri obveščeni o prometni nesreči na cesti med Velikim Trnom in Smečicam. Povzročil jo je 59-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 37-letni voznik. Slednji se je v nesreči lažje poškodoval, povzročitelju pa so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Vlomili v lokal na Dvoru

Na Dvoru je v noči na torek nekdo vlomil v gostinski lokal in ukredel denar ter steklenico z alkoholno pijačo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1300 evrov škode.

Ukradel 100 €, škode za 300 €

Prav tako v noči na torek je na Livadi v Novem mestu neznanec vlomil v poslovni objekt in ukradel okoli 100 evrov. Z vlomom in tatvino je povzročil za 300 evrov škode.

