Prihodnje leto 76 skladovih stanovanj v Kočevju

29.7.2020 | 18:50

Kočevska rezidenca

Ogled gradbišča

Kočevje - »Vesel sem, da je Stanovanjski sklad RS z investitorjem MM SVTK, družbo za signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, sklenil prodajno pogodbo za nakup 76 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti, ki bodo končana junija 2021,« je o gradnji stanovanj v Kočevju povedal direktor Stanovanjskega sklada Črtomir Remec.

Gradbišče t.i. Kočevske rezidence si je, kot sporočajo s kočevske občine, ogledal tudi župan Vladimir Prebilič, ki je navdušen, da ponovno sodelujejo s skladom, saj v gradnjo najemnih stanovanj že dolgo ni bilo naložbe. Za občino Kočevje je ta gradnja zelo pomembna, saj se gospodarsko razvija, stanovanj pa primanjkuje. Na občini si tudi želijo vzpostaviti t. i. kadrovska stanovanja, saj marsikdo zaradi službe išče svoje bivališče v Kočevju. Zato bo, po Prebiličevih besedah, trenutna gradnja razbremenila tudi ta problem.

Dela na projektu Kočevska rezidenca kljub začasni prekinitvi zaradi epidemije koronavirusa potekajo po prvotno zastavljenem terminskem planu in naj bi se končala še v tem letu. V začetku novega leta želijo pridobiti uporabno dovoljenje, kljub temu, da je dogovorjen rok šele konec junija 2021. Trenutno se zaključujejo gradbena dela, hkrati pa že intenzivno potekajo vsa obrtna in inštalacijska dela, ureja se tudi zunanjost.

Na Občini Kočevje ob tem spominjajo, da je bilo za gradnjo investitorju že v letu 2007 izdano gradbeno dovoljenje za izgradnjo petih stanovanjskih blokov, od katerih sta bila blok C in vila bloka 1 in 2 dokončana že v letu 2010. Prodajalec nadaljuje gradnjo objektov A in B v delno izvedenem kompleksu Kočevska rezidenca, v katerih se nahajajo stanovanja, ki jih je kupil Stanovanjski sklad. Sklop stanovanjskih blokov ima skupno klet, nad katero bo med objekti ploščad. Etažnost objektov je P+4, v kleti se nahajajo vsa parkirna mesta in shrambe ter strojnice za potrebe stanovalcev.

Stanovanja bodo najemnikom Stanovanjskega sklada na voljo v drugi polovici prihodnjega leta.

Sklad bo letos preko Javnega poziva sicer kupil še 65 stanovanj, in sicer 20 v Slovenj Gradcu, 19 v Mežici, po 10 v Radencih in Gornji Radgoni in 6 v Brežicah.

M. K.