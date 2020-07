Zapeljal s ceste in obstal na odbojni ograji

29.7.2020 | 18:15

Ilustrativna slika

V naselju Gorenje Ponikve, občina Trebnje, je ob 14.26 osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na odbojni ograji. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, odklopili akumulator, razstavili odbojno ograjo in s tehničnim posegom vozilo postavili na cesto. Vzdrževalci ceste komunalnega podjetja Trebnje so zavarovali kraj s cestno signalizacijo in sanirali poškodovano ograjo. Poškodovanih oseb v nesreči ni bilo.

Uničili ostanke iz druge svetovne vojne

Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije sta danes ob 8. uri na kraju uničila neeksplodirana ubojna sredstva, ki jih je včeraj ob 20.39 našel občan v gozdu v bližini naselja Ratje, občina Žužemberk. Uničila sta štiri kose minometne mine, kalibra 45 mm, in dva kosa pehotnega streliva - oboje italijanske izdelave, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Obveščene so bile pristojne službe.

Goreli odpadki

Ob 14.27 so pri naselju Straža pri Raki, občina Krško, goreli odpadki. Gasilci PGE Krško in PGD Senuše so zavarovali kraj dogodka in pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLE PRI ČATEŽU, TP LAZAR, TP GOR. RAVNE.

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOVEC, TP VIDEM VRH.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 10.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH , TP MALA STRMICA, TP RADOVLJA, TP SELA PRI ZBURAH, TP VEL. STRMICA, TP ZABORŠT, TP ZAGORICA PRI ZBURAH.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 17.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK, TP TRŠKA GORA, ŽDINJA VAS1, ŽDINJA VAS2.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce, da bo v četrtek jutri od 8.15 do 14.15 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STAN, DEBENC, BAČJE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST 1 PRI VINICI na izvodu Hrast-cerkev.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP T CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU , izvod Trgovina,

- od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK .

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.