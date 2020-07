Neurje razkrilo streho in porušilo del stene; ponoči dvakrat gorelo na AC

30.7.2020 | 07:00

Simbolna slika - neurje pred letom dni v Ivančni Gorici (foto: arhiv)

Sinoči ob 23.51 je v Arčelci, občina Trebnje, neurje z močnimi padavinami razkrilo streho in porušilo del stene na stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Log so s folijo začasno pokrili okoli 20 kvadratnih metrov strehe.

Minuilo noč ob 00.05 je v neurju podrto drevo oviralo promet na cesti Dobrnič – Dobrava, občina Trebnje. Razžagali in odstranili so ga dežurni delavci CP Trebnje.

Avto na strehi

Sinoči ob 19.28 se je v naselju Velika Ševnica, občina Trebnje, osebno vozilo prevrnilo in obstalo na strehi. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator.

Davi dvakrat gorelo na avtocesti

Minulo noč ob 00.37 je na avtocesti pri izvozu Novo mesto zahod v smeri Ljubljane zagorelo tovorno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in pogasili ogenj, ki je uničil kamion in del prikolice. Dežurni delavci DARS-a so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet in očistili cestišče.

Ob 03.38 je na avtocesti pri Medvedjeku, občina Trebnje, prav tako zagorelo tovorno vozilo, ki ga je vleklo vozilo avtovleke. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in pogasili ogenj. Dežurni delavci DARS-a so zavarovali kraj nesreče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLE PRI ČATEŽU, TP LAZAR, TP GOR. RAVNE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ŠKOVEC in VIDEM VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH , TP MALA STRMICA, TP RADOVLJA, TP SELA PRI ZBURAH, TP VEL. STRMICA, TP ZABORŠT, TP ZAGORICA PRI ZBURAH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 17:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK, TP TRŠKA GORA, ŽDINJA VAS1, ŽDINJA VAS2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:15 do 14:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STAN, DEBENC, BAČJE.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST 1 PRI VINICI na izvodu Hrast-cerkev.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP T CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU , izvod Trgovina;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK .

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Prevole nizkonapetostni izvod Prevole med 8:00 in 14:00 uro, za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Rimš nizkonapetostni izvod Sela med 8:00 in 12:00 uro in na območju TP Mali Koren nizkonapetostni izvod Mali Koren med 13:00 in 14:00 uro, za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Zavratec med 8:00 in 10:30 uro, na območju TP Hudo Brezje med 11:00 in 14:00 uro in na območju TP Pugelj nizkonapetostni izvod Pošta med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.