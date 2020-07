David Imperl novi trener vratarjev RK Trimo Trebnje

30.7.2020 | 08:00

David Imperl (foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Vodstvo kluba se je za novo sezono uspelo dogovoriti z nekdanjim članom RK Trimo Trebnje Davidom Imperlom, ki bo v novi sezoni skrbel za pripravljenost vratarjev. Imperl trebanjski lev postaja po osmih letih, sporočajo iz kluba.

David Imperl ima za seboj bogato vratarsko kariero. Začel jo je v Krškem, nato v Prulah, nadaljeval na Kodeljevem pri Slovanu, Slovenj Gradcu, trebanjskem Trimu ter nazadnje v novomeški Krki. Gre za dolgoletnega reprezentančnega vratarja z devetnajstletnim branjenjem v elitnem razredu slovenskega rokometa.

S slovensko moško člansko reprezentanco se je leta 2000 udeležil evropskega prvenstva na Hrvaškem, kjer je priboril prvi nastop na Olimpijskih igrah nekaj mesecev kasneje v Sydneyju. Nato je branil slovenske barve na SP v Franciji in se znašel na širšem spisku kandidatov za EP 2004 na domačih tleh.

Imperl je rokometno pot končal leta 2012 v dresu trebanjskega Trima, nato pa občasno oblekel dres Krškega, novomeške Krke in Dol TKI Hrastnika. Nazadnje je deloval kot trener vratarjev v Krškem in Dolu pri Hrastniku, zdaj pa se z veseljem vrača v trebanjski klub. Skrbel bo za formo Aleksandra Tomića, Urha Brane ter Mihe Gaberca, še sporočajo iz RK Trimo.

Novi trener trebanjskih vratarjev je povedal: »Na povabilo Uroša Zormana in vodstva kluba sem se z veseljem odzval in v Trimo se vračam po kar nekaj letih, kjer sem preživel lep del vratarske kariere. Ekipo večinoma poznam, predvsem vratarje, saj sem z nekaterimi že delal. Zavedam se, da je pred nami težka in posebna sezona, vključno s trenutno situacijo zaradi epidemije koronavirusa. Upam, da bomo v novi zasedbi nadaljevali večletno uspešno tradicijo dobrih rezultatov v klubu, obenem pa uspešno nastopali v EHF ligi. Fantom in vodstvu ob tem želim veliko uspeha, potrpežljivosti in predanosti.«

M. K.