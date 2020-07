Poziv vsem, ki so preboleli okužbo z novim koronavirusom

30.7.2020 | 08:50

ilustrativna slika (foto: arhiv DL)

Ljubljana - Na Zavodu RS za transfuzijsko medicino so pred dnevi objavili poziv osebam, ki so prebolele okužbo z novim koronavirusom, da darujejo plazmo oziroma kri in tako prispevajo k učinkovitejšemu zdravljenju te bolezni. Doslej so v Sloveniji opravili devet odvzemov takšne plazme, so pa šele na začetku.

"Tudi v Sloveniji je pomembno, da omogočimo zdravljenje bolnikov s hiperimunsko prebolevniško plazmo covid-19. Samo z darovanjem plazme oziroma krvi, ki vsebuje specifična protitelesa in jo imate osebe, ki ste prebolele covid-19, lahko pridobimo to zdravilo," so poudarili v zapisu na spletni strani zavoda.

Po besedah Irene Razboršek iz zavoda so doslej v Sloveniji opravili devet odvzemov takšne plazme, saj so, kot omenjeno, pri zbiranju šele na začetku.

Plazma lahko učinkovito zdravilo

Darovano plazmo imajo zaenkrat na zalogi. Med drugim čakajo na rezultate dodatnih preiskav odvzetih vzorcev, obenem pa spremljajo najnovejše izsledke raziskav na tem področju. "Treba se je zavedati, da izkušenj s covidom-19 ni veliko in da so vsi podatki zelo sveži," je dejala.

Na podlagi dosedanjih izkušenj zdravljenja drugih koronavirusnih okužb, kot sta sars in mers, se kaže, da je lahko prebolevniška plazma učinkovito zdravilo tudi za covid-19, saj skrajšuje čas hospitalizacije in zmanjšuje umrljivost.

Tako imenovana HCP plazma bo uporabljena za zdravljenje bolnikov s covidom-19 ali za nadaljnje raziskave. V primeru, da protiteles za novi koronavirus testi ne bodo potrdili, bo plazma uporabljena za druge bolnike.

Vse, ki so pripravljeni sodelovati in darovati plazmo, na zavodu prosijo, da to sporočijo na elektronski naslov plazma@ztm.si ali pokličejo na telefon 030 485 510 vsak delovnik od 8. do 13. ure.

Postopek odvzema plazme je podoben običajnemu darovanju krvi.

M. K.; STA