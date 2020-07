Rekonstrukcija lokalne ceste Sevnica-Drožanje-Metni Vrh

30.7.2020 | 19:15

Foto: Občina Sevnica

V drugem tednu julija se je začela obnova najbolj poškodovanega dela lokalne ceste Sevnica-Drožanje-Metni Vrh, in sicer na odseku od odcepa Ostrešje do odcepa Prešna Loka, v skupni dolžini 560 metrov. Posedanje cestišča in dotrajanost asfalta sta že onemogočala normalno prevoznost cestišča.

Kot so sporočili s sevniške občine, rekonstrukcija v vrednosti 121 tisoč evrov zajema zamenjavo spodnjega ustroja vozišča, ureditev odvajanja meteornih in zalednih voda, razširitev ter ponovno asfaltiranje. Zaključek gradbenih del je predviden v septembru.

M. K.