Napihala mama, napihal tudi sin, ki je prišel ponjo

30.7.2020 | 10:30

Simbolna slika (Profimedia)

Policisti so med kontrolo prometa v Novem mestu ustavili voznico osebnega avtomobila in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 58-letni kršiteljici, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,50 miligrama alkohola (1,04 g/kg), so odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitve izdali plačilni nalog v višini 900 evrov. Za omenjeno kršitev se vozniku motornega vozila izreče tudi 16 kazenskih točk.

Po voznico, kateri so prepovedali nadaljnjo vožnjo, se je pripeljal sin, za katerega so policisti prav tako posumili, da vozi pod vplivom alkohola. Alkotest je bil tudi pri 34-letnem moškem pozitiven, v litru izdihanega zraka je imel 0,51 miligrama alkohola (1,06 g/kg). Tudi njemu so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in izrekli kazenske točke.

Eden zamotil, drugi kradel

Na dvorišče stanovanjske hiše v naselju Sveti Vrh na območju PP Trebnje sta se včeraj okoli 11. ure z osebnim avtomobilom WV passat pripeljala dva neznanca. Eden je pod pretvezo, da si ogleduje lokacijo za postavitev telefonske omarice, zamotil oškodovanko, drugi pa je vstopil v hišo, pregledal prostore ter ukradel denar in nakit, kar je oškodovanka ugotovila šele po njunem odhodu. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na parkirnem prostoru v Novem mestu pa je med 11. in 12. uro nekdo iz odklenjenega avtomobila izmaknil baterijski vrtalnik in klešče.

Afganistanec med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu našli državljana Afganistan. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

V Beli krajini osem tujcev

Policisti PU Novo mesto so na območju Gorenjih Radencev, Omote, Tanče Gore (PP Črnomelj) in Metlike izsledili in prijeli osem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s šestimi državljani Maroka, državljanom Pakistana in državljanom Alžirije še niso zaključeni.

M. K.