Včeraj 24 okužb (po ena v Novem mestu in Ribnici)

30.7.2020 | 11:50

V Sloveniji so včeraj ob 879 testiranjih potrdili 24 primerov okužb z novim koronavirusom, dve od teh v zdravstvu. Največ novoodkritih primerov so zabeležili v Rogaški Slatini - pet - sledi prestolnica s štirimi, v Ilirski Bistrici so potrdili dva nova primera, v Hrastniku, Kamniku, Rogatcu, Ajdovščini, Cerknici, Majšperku, Novem mestu, Škofljici, Dolu pri Ljubljani, Komendi, Ribnici, v občini Hrpelje-Kozina in v občini Log - Dragomer pa po enega.

Zabaležili so tudi eno smrtno žrtev. V bolnišnicije 22 bolnikov s covidom-19, na intenzivni negi pet, kar je eden več kot dan prej, iz bolnišnice pa niso odpustili nikogar.

Doslej so v Sloveniji odkrili 2139 okužb z novim koronavirusom, skupaj pa je umrlo 118 bolnikov s covidom-19.

M. K.