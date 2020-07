Okužen že drugi zdravnik brežiške bolnišnice; na dopustu so mu okužbo potrdili v Novem mestu

30.7.2020 | 12:15

Novo mesto/Brežice - Poročali smo, da so od včerajšnjih 24. primerov okužb z novim koronavirusom dve zabeležili v zdravstvu. V Splošni bolnišnici Brežice so nam danes potrdili, da so okužbo včeraj potrdili pri enem njihovih zdravnikov (živi v Novem mestu in v novomeški bolnišnici so mu tudi vzeli bris), ki pa je bil že nekaj časa na dopustu. Direktorica brežiške bolnišnice Anica Hribar nam je sporočila, da je bil oboleli zdravnik na delovnem mestu nazadnje v petek, 17. julija, torej pred dvanajstimi dnevi. ’’V bolnišnici smo po prejemu informacije ravnali skladno z bolnišničnim protokolom in predlogi, danimi s strani epidemiologa. Delovni procesi v bolnišnici potekajo normalno,’’ je še sporočila Hribarjeva.

Po treh negativnih četrti, pozitiven bris

V Splošni bolnišnici Novo mesto dodajajo, ’’da so obravnavali pacienta, ki je bil glede na epidemiološke podatke in klinično sliko sumljiv na okužbo s COVID-19. V bolnišnico je bil sprejet s tremi negativnimi brisi, vendar je bil glede na njegovo klinično stanje nameščen v enoposteljno sobo. Zaradi slabšanja pacientovega stanja smo izvedli dodatno diagnostiko. Tokrat je bila okužba s COVID-19 potrjena.’’ Po treh negativnih je bil torej šele četrti bris pozitiven.

Tudi v Novem mestu pravijo, da so sprejeli potrebne varovalne ukrepe, pacienta pa premestili na Infekcijsko kliniko v Ljubljano. Testirali so zaposlene, ki so bili z njim v stiku in jih izločili iz delovnega procesa, v nadaljevanju pa analizirajo vsak kontakt posebej ’’in ga po priporočilih NIJZ in epidemiologov razvrščamo glede na stopnjo ogroženosti ter skladno s tem ukrepamo.’’ Na oddelek ta trenutek novih pacientov ne sprejemajo, tiste paciente, ki imajo pogoje za odpust, bodo v dogovoru z njimi in svojci odpustili z navodili za samoopazovanje, so nam še sporočili iz Splošne bolnišnice Novo mesto.

V brežiški bolnišnici sicer dva okužena zdravnika

V Splošni bolnišnici Brežice imajo dve potrjeni okužbi med zaposlenimi, v obeh primerih gre za zdravnika, ki sta 15. in 16. julija delala na tamkajšnji urgenci in sta se okužila od bolnice, ki je pri njih iskala pomoč, je povedala direktorica bolnišnice Anica Hribar.

Oba zdravnika sta se torej okužila na delovnem mestu. V urgentnem centru so namreč obravnavali bolnico, pri kateri so sumili okužbo z novim koronavirusom, do potrditve testa pa so jo imeli v izolaciji. Nato so jo zaradi zdravstvenih težav hospitalizirali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor.

Poleg že omenjenega zdravnika, ki je bil, kot omenjeno, zadnjič na delovnem mestu 17. julija, so okužbo potrdili tudi pri zdravnici, ki je torej 15. in 16. julija delala na urgenci in je bila v stiku z bolnico. Zdravnica je v izolaciji od prejšnjega tedna, ko je začela dobivati simptome, je pojasnila Hribarjeva.

Po njenih navedbah ni v karanteni noben od zaposlenih. Pri sedmih zaposlenih, ki so bili v stiku z bolnico, spremljajo zdravstveno stanje in jih enkrat na teden testirajo. Poudarila je, da vsi redno uporabljajo zaščitno varovalno opremo, tudi pri obravnavi omenjene bolnice s covidom-19.

