DSO Metlika v času najhujše korona-krize: Stanovalce smo sami vozili v grad

30.7.2020 | 14:30

Dostop do Doma starejših občanov v Metliki so omejili, vsaj v petek je še veljala prepoved. (Foto: M. L.)

Stara grajska stavba v Metliki je bila v kriznih razmerah enakovredna sodobnemu objektu, saj so v njej lahko uresničili enega ključnih predpisanih ukrepov – osamitev obolelih. (Foto: M. L.)

Metlika, Ljubljana - Ob tem, ko so v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije napovedali izstop iz delovne skupine za covid-19, so zanimive na tem področju tudi razmere glede domske oskrbe na našem območju. Dom starejših občanov Metlika, kjer so se učili iz lastnega dela, še čaka na nekatere odgovore.

Metliški dom je bil pred meseci prvo središče okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji. Zdaj ta ustanova ni več na spisku žarišč in z državne ravni naj bi povedali, kako in predvsem s čim naj delajo domovi starejših. Ali se to tudi dejansko dogaja?

Namesto kadra le obljube

»Problem našega doma in bolj ali manj splošen problem na tem področju v Sloveniji je kadrovska podhranjenost. Namesto, da bi se na državni ravni zdaj ubadali s tem, da bi dobili kader in bi nam omogočili ustrezne razmere za normalno delo, le obljubljajo, da se bo to zgodilo. Ampak kdaj bo to? Naši zaposleni imajo dopuste, ker jih zelo potrebujejo. Manjka nam ljudi. Ob tem se pojavlja še okužba v Hrastniku in mi smo v hrastniški dom starejših poslali na pomoč svojo zaposleno,« je povedala direktorica Doma starejših občanov Metlika Ivica Lozar.

»Nismo imeli časa za pisanje poročil in evidentiranje dogajanja, ko smo imeli okužbe in smo premeščali ljudi in skrbeli zanje. Za marsikaj, kar smo opravili in plačali, nimamo nobenega dokaza. Na primer, morali smo izobraževati ljudi, da smo jih naučili uporabljati opremo in kako sicer delati v razmerah, ki jih do takrat ni poznal nihče. Zdaj je treba vse to dokazovati, vse pisno,« pravi direktorica. Dom ostaja brez obljubljenega denarnega nadomestila za nekatere nenačrtovane finančne stroške med epidemijo. Teh stroškov je kar nekaj, med drugim so tudi stroški nabave postelj za grad.

Kako je metliški dom ravnal ob velikem valu okužbe s koronavirusom in o tem, zakaj je zahtevano pisanje seznamov opravil in stroškov tako težka naloga, je vsaj deloma ponazorila direktorica Lozarjeva s tem, ko pravi: »V grad smo namestili stanovalce ob prvi okužbi našega doma. Kmalu je tam začela odpovedovati oprema po kopalnicah, na primer.«

Prijateljska, stanovska pomoč je v prvih, najtežjih trenutkih, zatajila.

Ko so bile razmere v domu najhujše, je bil skupni cilj vodstva in zaposlenih narediti vse kar najhitreje in kolikor je le mogoče dobro za stanovalce, s tem da so zaposleni morali ob omejenih sredstvih skrbeti tudi za lastno zdravje. Tega se gotovo ne da prenesti v nobeno poročilo in v noben seznam.

Zdaj za opravljeno nadurno delo večinoma izkoristijo proste dneve, to pa zato, da si odpočijejo po vsem tem, kar so doživeli.

