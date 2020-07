Zagorel traktor

30.7.2020 | 18:50

Ilustrativna slika

Ob 17.22 je na polju ob ulici Drganj dol v Semiču zagorel traktor. Požar so pogasili gasilci PGD Semič.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu Cesta desno,

-od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS na izvodu Vas.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 7.30 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS,

-od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPOVEC,

-od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBNJI VRH.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA,

-od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRATNO, izvod 4. VRATNO.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da jutri od 8.00 do 9.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce, da bo v jutri od 8.15 do 14.15 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STAN, DEBENC in BAČJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.