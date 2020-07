Pozivi k ustrezni skrbi za živali v vročih dneh

Ministrstvo za kmetijstvo v vročih dneh poziva k ustrezni skrbi za hišne ljubljenčke in domače živali. Vedno morajo imeti na voljo svežo pitno vodo, omogočen pa jim mora biti tudi dostop do sence in hladnejših mest. Pri prevozu rejnih živali je najvišja dovoljena temperatura znotraj prevoznega sredstva 35 stopinj Celzija, so sporočili.

Nikar v zaprtem avtu

Hišnih ljubljenčkov nikoli ne smemo pustiti v zaprtem parkiranem avtomobilu. Sprehodi in druge fizične aktivnosti naj bodo omejeni na jutranje in večerne ure, posebno pozornost pa je treba nameniti tudi psom pasem, ki imajo kratek gobec. Ti imajo namreč zaradi svojih anatomskih značilnosti večje težave z uravnavanjem telesne temperature. Za te pasme še posebej priporočajo hlajenje z vodo, so zapisali na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prevoz rejnih živali raje ponoči

Pri prevozu rejnih živali tistim, ki se odpravljajo na vožnjo, daljšo od osmih ur, svetujejo, da preverijo vremensko napoved v krajih na poti. V izogib visokim dnevnim temperaturam naj živali prevažajo ponoči.

Poleg tega jim priporočajo, da se natančno pozanimajo o morebitnih prometnih zastojih na poti in pripravijo načrt obvozov v primeru prometnih zamaškov.

Čez mejo

Če pot vključuje prečkanje mejnih prehodov in vožnjo s trajektom ali če so še zlasti v visoki turistični sezoni predvideni zastoji, se je treba natančno pozanimati o predvidenih čakalnih dobah in načrtovati pot tako, da ni čakanja.

S seboj je treba imeti številke za klic v sili v različnih državah članicah EU, medtem ko je v Sloveniji ta številka 112. Ob zastojih jo je mogoče uporabiti, saj pristojni lahko pomagajo iz prometnega zamaška.

Živali, ki jih prevažajo, naj bo v vročini manj, v primeru prevažanja živali v nadstropjih pa svetujejo več prostora nad živalmi. S takimi ukrepi bo zrak v prikolici bolj krožil, temperatura v prostoru pa bo nižja.

Če ima vozilo avtomatični ventilacijski sistem, naj bo ta takrat, ko vozilo stoji, prižgan. Svetujejo parkiranje v senci in če je mogoče, pravokotno na smer gibanja zraka, tako da se menjava zraka v vozilu dodatno poveča.

Vedno voda

Na dolgih vožnjah je treba poskrbeti, da imajo živali vedno na voljo dovolj sveže vode. Priporočajo, da ima voznik poleg že vgrajenih veder s seboj tudi dodatna vedra za napajanje. Redno je treba tudi preverjati stanje živali v vozilu.

Če je žival izpostavljena zelo visokim temperaturam iz okolja in visoki zračni vlažnosti ali pa zaradi bolezenske okvare dihal s sopenjem ne izgublja dovolj toplote, se lahko njeno zdravstveno stanje resno poslabša. Ob vročinskem udaru jo je treba takoj premakniti v zračen prostor ali senco in ohlajati z vodo, potem pa poiskati najbližjo veterinarsko pomoč.

