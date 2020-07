Več sršenjih gnezd na ostrešju

31.7.2020 | 07:00

Gasilci si pri odstranjevanju sršenjih gnezd poleg zaščitne obleke nadenejo tudi čebelarski klobuk. (Foto: arhiv; GRC Novo mesto)

Sinoči ob 20.18 uri so v Dolenji vasi pri Artičah, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili več sršenjih gnezd z ostrešja stanovanjskega objekta.

Oprala cesto

Ob 18.34 sta v naselju Griblje, občina Črnomelj, gasilca PGD Črnomelj očistila in oprala cestišče v dolžini 500 metrov, ki je bilo onesnaženo z oljem.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Drnovo - nizkonapetostni izvod gostilna Stanko med 8. in 12. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pecelj med 8.in 14. uro in Studenec korito, Novo Studenec, Studenec Matko, Zavratec ribniki, Orle, Dedna gora, Impolje, Studenec in Studenec vas med 7.30 in 15. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Spodnje Bojsno - nizkonapetostni izvod proti Dobravi žaga med 8. in 10. uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ na izvodu Cesta desno;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS, na izvodu Vas.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPOVEC;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBNJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VRATNO, izvod 4. Vratno.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8.15 do 14.15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STAN, DEBENC in BAČJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.