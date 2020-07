Stroka se sprašuje: kako so lahko trije testi negativni, četrti pa pozitiven?

31.7.2020 | 07:35

Foto: Profimedia

Novo mesto - Poročali smo, da so v Splošni bolnišnici Novo mesto sprejeli bolnika, ki je imel predhodno tri negativne teste za okužbo s koronavirusom, a so pozneje s četrtim brisom potrdili okužbo. Bolnika (gre sicer za zdravnika, zaposlenega v brežiški bolnišnici) so premestili na infekcijsko kliniko UKC Ljubljana, medtem ko so vse zaposlene, ki so bili v novomeški bolnišnici z njim v kontaktu, testirali in izločili iz delovnega procesa.

Primer bo raziskala posebna skupina infektologov

Kot je pojasnil strokovni direktor novomeške bolnišnice Milivoj Piletič, si tudi sami želijo odgovora na vprašanje, kako je možno, da je bil bolnik s simptomi na testu trikrat negativen, v četrto pa pozitiven. Zato je oblikoval skupino treh infektologov, ki bo primer raziskala.

Glede na razprave v strokovnih krogih pa so zdaj le pri ugibanjih in teorijah. Za zdaj imajo tri.

Prvi testi lažno negativni?

Prva možnost bi bila, da bi bili prvi trije testi lažno negativni. "A je to precej malo verjetno, glede na to, da so bili brisi odvzeti v treh različnih zdravstvenih zavodih v Brežicah, Ljubljani in Novem mestu in obdelani v treh različnih laboratorijih," razmišlja Piletič.

Zadnji test lažno pozitiven?

Druga možnost je, da je zadnji test lažno pozitiven in bolnik sploh nima covida-19, "čeprav njegova klinična in rentgenska slika pljuč kažeta precej tipičen potek bolezni", bodo pa na infekcijski kliniki test ponovili.

Pomemben čas odvzema brisa?

Tretja možnost pa je, da so bili trije negativni brisi vzeti že po tem, ko se je virus pri bolniku preselil v spodnja dihala. Četrti test, ki je bil pozitiven, namreč ni bil narejen na podlagi brisa nosno-žrelne sluznice pač pa so testirali izbljuvek pri globokem kašlju, "torej je šlo za material iz pljuč," je pojasnil Piletič. Novi koronavirus namreč pot začne v nosno-žrelni votlini, pozneje pa se lahko preseli v spodnja dihala. In Piletič ugiba, da bi to lahko bil razlog za negativne brise. "A zagotovo tega ne moremo trditi, dokler kolegi ne opravijo neke vrste strokovnega internega nadzora," je še navedel. Po zbranih vseh informacijah se bodo posvetovali tudi s stroko izven bolnišnice.

Sprejeti varovalni ukrepi

Glede na bolnišnični protokol so sprejeli potrebne varovalne ukrepe, zagotavljajo v bolnišnici. Tako so identificirali vse osebe v bolnišnici, s katerimi je bil oboleli v stiku, jih testirali in izločili iz delovnega procesa.

V nadaljevanju pa analizirajo vsakega posebej in ga po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in epidemiologov razvrščajo glede na stopnjo ogroženosti ter skladno s tem ukrepajo.

M. K.; STA