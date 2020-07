Včeraj 17 okužb (tri v Ribnici), ena smrtna žrtev

31.7.2020 | 12:00

V Sloveniji so včeraj opravili 917 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 17. Umrl je en bolnik s covidom-19, v bolnišnicah se jih zdravi 24, pet jih potrebuje intenzivno nego.

Okužbo z novim koronavirusom so včeraj potrdili v desetih občinah. V Rogaški Slatini, Ribnici in Ilirski Bistrici so potrdili po tri primere. V Ljubljani sta bila potrjena dva primera okužb, v ostalih občinah (nobene ni več z našega območja) po en.

Doslej so v Sloveniji potrdili 2156 okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 119 bolnikov s covidom-19.

M. K.