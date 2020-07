Včeraj 17 okužb (tri v Ribnici), ena smrtna žrtev, ''Plešemo po robu''

31.7.2020 | 12:00

V Sloveniji so včeraj opravili 917 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 17. Umrl je en bolnik s covidom-19, v bolnišnicah se jih zdravi 24, pet jih potrebuje intenzivno nego.

Okužbo z novim koronavirusom so včeraj potrdili v desetih občinah. V Rogaški Slatini, Ribnici in Ilirski Bistrici so potrdili po tri primere. V Ljubljani sta bila potrjena dva primera okužb, v ostalih občinah (nobene ni več z našega območja) po en.

Doslej so v Sloveniji potrdili 2156 okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 119 bolnikov s covidom-19.

Dodano ob 13.45 uri:

''Plešemo po robu ... ''

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno aktivnih 240 okužb v Sloveniji, niso pa v četrtek potrdili okužbe pri nobenem zdravstvenem delavcu, niti nobenem zaposlenem ali oskrbovancu v domovih za starejše občane.

Po oceni raziskovalcev, ki na Institutu Jožef Stefan delajo projekcije poteka epidemije, so sedaj "kvazi-stacionarne razmere". Efektivno reprodukcijsko število, ki kaže na to, na koliko ljudi prenese okužbo en okuženi, pa je približno ena. To "pomeni, da plešemo po robu", so dodali.

Napovedali so, da se bo število dnevnih pozitivnih testov v prihodnjem obdobju predvidoma gibalo med pet in 30.

Sedemdnevno povprečje efektivnega reprodukcijskega števila za celo Slovenijo znaša 0,85. Če bi izvzeli domove za starejše, je to število 0,93. Kot navajajo, bi bilo dobro obdržati reprodukcijsko število pod ena in pričakati problematično jesen s čim boljšo epidemiološko sliko.

M. K.