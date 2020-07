Nizozemec in Slovenec v kombiju prevažala 19 tujcev; tudi moped in alkohol ne gresta skupaj

31.7.2020 | 11:00

Policisti so med včerajšnjo kontrolo v Kočevju v kombiju pri 32-letnem Nizozemcu in 24-letnem Slovencu odkrili 19 tujcev. Gre za državljane Afganistana in Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Nizozemcu in Slovencu so odvzeli prostost zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Prav tako še potekajo postopki s tujci.

Tujce prijeli tudi novomeški policisti

Policisti PU Novo mesto so na območju Dobličke Gore, Preloke, Tanče Gore (PP Črnomelj), Drag (PP Metlika) Dolnjega Kota (PP Dolenjske Toplice), Krškega in Novega mesta izsledili in prijeli 29 tujcev. Policijski postopki s 23 državljani Pakistana, tremi državljani Afganistana, dvema državljanoma Maroka in državljanom Libije še niso zaključeni.

Pijani mopedist padel

Sinoči nekaj pred 19. uro se je v Velikem Ločniku na območju Turjaka zgodila prometna nesreča mopedista. Ta ni uporabljal čelade, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (0,60 mg/l) je padel po vozišču in se lažje poškodoval.

Ukradel vibracijski plošči in nabijalec

V noči na četrtek je v Novem mestu nekdo vlomil v ograjen skladiščni prostor prodajalne in ukradel dve vibracijski plošči in vibracijski nabijalec. Prodajalna je oškodovana za okoli 6.600 evrov.

M. K.