Štefanu Mitroviću za brutalen pretep tudi v drugo enaka kazen

31.7.2020 | 12:50

Štefan Mitrović (vse fotografije: arhv DL)

Marko Potočar

Bar Klanček v Črmošnjicah pri Stopičah, kjer se je zgodil pretep

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču se je končalo ponovljeno sojenje Štefanu Mitroviću zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe pred dvema letoma. Višje sodišče je lani primer vrnilo prvostopenjskemu, ker po mnenju višjih sodnikov ni šlo za eventualni, pač pa direktni naklep, ki se kaznuje strožje.

Kot poroča današnji Dnevnik, je sodni senat novomeškega okrožnega sodišča 57-ketnega Mitrovića ponovno spoznal za krivega in mu izrekel identično kazen kot prvič. Za povzročitev posebno hude poškodbe mu je prisodil šest let zapora, ker pa je dejanje storil v času pogojnega odpusta po prestanem večjem delu 20-letne zaporne kazni zaradi uboja v Srbiji, mu je pogojni odpust preklical in izrekel enotno zaporno kazen devet let in deset mesecev zapora.

Senat je ponovno zaslišal številne priče, oškodovanec, 42-letni Marko Potočar, ki je v pretepu utrpel več zlomov lobanje, nosnih kosti, čeljusti, obeh ličnic in sten očesne votline, pa zatrjuje, da se večine dogajanja zaradi hudih poškodb ne spominja. Mitrović je tudi na ponovljenem sojenju vztrajal, da ni kriv in da sta pretep začela Potočar in njegov znanec Dejan N., on pa da se je zgolj branil, poroča Dnevnik.

Najbrž bi imel senat nekoliko lažje delo, še piše časnik, če bi svojo plat zgodbe povedal tudi oškodovanec, ki pa, kot omenjeno, trdi, da je v pretepu izgubil zavest in se zbudil šele v bolnišnici. Ob tem je izvedenec sicer ugotovil, da Potočarjeve poškodbe le niso bile take, da bi povzročile izgubo spomina. Potočar sam pravi, da čuti posledice še danes, delno je izgubil vid, ima hude glavobole, nočne more, jemlje pomirjevala in obiskuje psihiatra.

Sodba še ni pravnomočna.

M. K.