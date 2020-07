V Novem mestu brez novih okužb; kako nenavaden primer pojasnjujejo izkušnje iz tujine

31.7.2020 | 18:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Iz Splošne bolnišnice Novo mesto so sporočili, da so v bolnišnici odvzeli brise vsem, ki so bili v tesnem stiku z nedavno odkrito okuženo osebo. Vsi rezultati so bili negativni, a bodo zaposlenim čez dober teden vnovič odvzeli brise.

Izkušnje iz drugih držav, kjer je bilo več primerov okužb z novim koronavirusom, namreč kažejo, da obstaja majhen odstotek bolnikov, ki imajo kljub znakom bolezni negativen bris. Podobno je bilo pri prvookuženem bolniku v Novem mestu.

Ta je imel, kot smo že poročali, predhodno tri negativne teste za okužbo s koronavirusom, a so pozneje potrdili okužbo. Bolnika so premestili na infekcijsko kliniko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, zaposlene pa testirali in izločili iz delovnega procesa.

L. M.