Zapeljala po brežini in se prevrnila na streho

31.7.2020 | 19:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 17.21 je na cesti Novo mesto—Šentjernej pri naselju Ratež v občini Novo mesto voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste po brežini in se prevrnila na streho. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so dve osebi pregledali in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, vozilo s pomočjo avtodvigala postavili na cesto in pomagali vlečni službi pri nalaganju vozila.

Gorelo zapuščeno osebno vozilo

Danes ob 7.17 je na Črnomaljski cesti v Semiču gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci PGD Semič so pogasili požar na vozilu. Obveščene so bile pristojne službe.

L. M.