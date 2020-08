Na Rozmanovi ulici odstranili nevarno drevo

1.8.2020 | 11:30

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - V drevoredu ob Rozmanovi ulici so v tem tednu posekali nevaren posušen kostanj. Poseg so uskladili s pooblaščencem za mestno drevje, Zavodom za varstvo narave in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ker je drevo del spomeniško zaščitenega drevoreda.

V bližnji prihodnosti bodo odstranjeno drevo zamenjali z novo sadiko, dodatne nege pa bodo deležna tudi ostala drevesa v tem drevoredu, sporočajo z Mestne občine.

Odstranitev divjega kostanja je bila po mnenju Zavoda za varstvo narave potrebna zaradi njegovega slabega stanja kot posledice delovanja gliv razkrojevalk. Lesno tkivo je odmiralo in drevo bi dokončno propadlo, kostanj pa je že postal nevaren za mimoidoče.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj Oceni miha Tale zgradba me je pa zmerej "fascinirala"... Kako je lahko nekdo sprojektiral tako grdo in nefunkcionalno zgradbo. Poleg te sta še dva bisera v mestu, katerima se vedno čudim. Stavba KZ Krka in Hedera... 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miha Jasno pozabil sem še avtobusno, ta je pa definitivni zmagovalec. Preglej samo prijavljene komentatorje