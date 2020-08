Doživel vročinski udar; v krožišču zagorel avto

1.8.2020 | 08:20

Izpostavljanje glave in zatilja soncu je lahko nevarno, poleg glave je treba zaščititi tudi zatilje ... (simbolna slika; foto: arhiv lokalno.si; M. R.)

Včeraj ob 18.09 uri so v Podborštu, občina Sevnica, do prihoda reševalcev NMP Sevnica prvi posredovalci nudili pomoč občanu, ki je doživel vročinski udar. Reševalci NMP Sevnica so ga oskrbeli na kraju.

Zagorelo v krožišču

Ob 20.02 je na cesti Trebnje-Novo mesto, v krožišču za uvoz v Trebnje, zagorelo osebno vozilo. Požar so začeli gasiti krajani, dokončno so ga pogasili gasilci PGD Trebnje. Vozilo je bilo v požaru uničeno.

Črpali meteorno vodo

Ob 19.31 so v naselju Dolenji Boštanj, občina Sevnica, gasilci PGD Boštanj izčrpali meteorno vodo iz kletnih prostorov stanovanjskega objekta.

Odstranili insekte

Ob 20.06 so gasilci PGE Krško v naselju Nemška gora, občina Krško, odstranili škodljive insekte s stanovanjskega objekta. Tokrat ne poročajo, ali so bile to ose, sršeni ... ali kaj tretjega ...

M. K.