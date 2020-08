Že daljši zastoji na mejnih prehodih

1.8.2020 | 09:55

Obrežje/Petrina/Vinica/Metlika - Na cestah je tudi ta vikend povečan promet, predvsem pred nekaterimi mejnimi prehodi nastajajo zastoji. Na avstrijski strani predora Karavanke, ki ga zaradi kontrole na slovenski strani občasno zapirajo, je kolona vozil dolga 12 kilometrov. Čakalna doba je tudi na več mejnih prehodih s hrvaško mejo, poroča prometnoinformacijski center.

Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti pa je zaradi poškodovanega vozišča zaprt vozni pas pred predorom Trojane proti Ljubljani.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Sočerga, Sečovlje, Petrina, Starod, Gruškovje, Dragonja, Dobovec, Zgornji Leskovec, Rogatec, Jelšane, Vinica in Metlika.

Najdlje, kar tri ure in pol, morajo osebna vozila za vstop na Hrvaško čakati na mejnem prehodu Dobovec. Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški je zastoj dolg približno tri kilometre. Na prehodu Gruškovje je za izstop iz države treba čakati uro in pol, za vstop pa do pol ure.

Okoli eno uro je za izstop dolga čakalna doba na mejnih prehodih Metlika in Sečovlje, kjer je za vstop v Slovenijo treba čakati do 40 minut. Na prehodu Dragonja se tako za vstop kot izstop čaka do dve uri.

Zastoj, dolg dva kilometra, je nastal tudi pred mejnim prehodom Pince proti Sloveniji, okoli šest kilometrov pa je dolga kolona vozil na avstrijski strani prehoda Šentilj.

Na mejnih prehodih s sosednjimi državami ostaja nadzor prometa in potnikov na nadzornih točkah. Slovenski državljani, ki prihajajo iz držav članic EU oziroma iz držav članic schengenskega območja, lahko našo mejo prestopajo tudi zunaj nadzornih točk.

Zgoščen promet in zastoje na slovenskih cestah je ta vikend pričakovati tudi zaradi začetka tradicionalnih italijanskih počitnic v avgustu in množične odprave Italijanov proti turističnim krajem.

