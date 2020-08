Včeraj našteli 15 okužb; po eno v Ribnici in Grosupljem

1.8.2020 | 10:25

V Sloveniji so včeraj ob 892 testiranjih potrdili 15 okužb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je bilo 22 oseb, pet bolnikov s covidom-19 je potrebovalo intenzivno zdravljenje. V domačo oskrbo so odpustili dve osebi, niso pa zabeležili novih smrtnih žrtev.

Okužbo so včeraj potrdili v 12. občinah. Po dva primera so našteli v ljubljanski in kranjski mestni občini, po eno pa v občinah Maribor, Rogaška Slatina, Domžale, Slovenj Gradec, Ribnica, Trbovlje, Škofljica, Grosuplje, Kozje in Žiri. Eno okužbo so potrdili tudi pri tujem državljanu.

Doslej so v Sloveniji potrdili 2171 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 119 bolnikov s covidom-19.

M. K.