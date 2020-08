Na Andrijaničevi trčili štirje; po padcu s helikopterjem v UKC

1.8.2020 | 18:40

V Suhi krajini velikokrat naletijo na ostanke vojne. Bombe v rokah pirotehnika na fotografiji so izpred nekaj let z Brezove Rebri ... (foto: arhiv lokalno.si)

Danes ob 12.50 uri so na Andrijaničevi cesti v Novem mestu trčila štiri osebna vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, pregledali vozila in na vseh odklopili akumulatorje, z dvigalom en avto prestavili, posipali in očistili razlite motorne tekočine ter pomagali avtovleki pri odstranitvi vozil. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno osebo.

Poškodovala se je pri padcu

Ob 10.59 se je na Slogonskem, občina Brežice, pri padcu poškodovala občanka . Reševalci NMP Brežice so jo na kraju oskrbeli in predali v nadaljnjo oskrbo ekipi HNMP Maribor, ki so jo s posadko helikopterja SV prepeljali v UKC Maribor.

Nevarne najdbe

Ob 11.20 je občan v Jami pri Dvoru, občina Žužemberk, našel topovsko granato in pehotno strelivo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta na kraju prevzela topovsko granato 47mm in 12 kosov pehotnega streliva, italijanske izdelave, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Nevarne najdbe sta do uničenja odpeljala v skladišče.

M. K.