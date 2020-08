AVDIO: Boni rešujejo turistično sezono v dolenjskih zidanicah

2.8.2020 | 15:00

Fotografije: arhiv DL

Novo mesto - Na Dolenjskem, kjer so se pred desetletjem lotili razvijanja turizma v vinogradniških zidanicah, si na račun okrepljenega zanimanja slovenskih gostov za domače okolje obetajo dobro turistično sezono, kot smo v Dolenjskem listu obširneje poročali že pred tedni. Zanimanje, ki ga spodbujajo turistični boni, bo imelo tudi dolgoročen promocijski učinek, meni konzorcij turizma v zidanicah.

Predstavnica Združenja konzorcij turizem v zidanicah Petra Štukelj je povedala, da sta kar opazni januarski in februarski rasti povpraševanja po tovrstnem počitnikovanju marca in aprila sledila drastičen padec in do 90-odstotna odpoved rezervacij.

Odkrivamo lastno deželo

Šlo je predvsem za tuje goste, ki so pretekla leta prevladovali, uvedba turističnih bonov pa je nato zanimanje za tovrstne turistične storitve okrepila. In sicer predvsem pri domačih gostih, ki so ob epidemiološki grožnji začeli odkrivati lastno deželo, je pojasnila.

Aprilu, ko so bile njihove zmogljivosti praktično prazne, je maja sledila zložna rast zanimanja domačih gostov. Junijski obisk je bil nato že primerljiv z lanskim, julija oz. zadnji mesec pa so v zidanicah že za približno dve petini presegli primerljivi lanski obisk. Dober obisk si obetajo tudi avgusta in septembra in verjetno še do konca leta.

Delež domačih gostov je bil lani manj kot 25-odstoten, letos pa dosega tri četrtine. Prevlado domačih gostov pričakujejo vse do oktobra, je dodala Štukljeva.

Največ poleti in septembra

Največ zanimanja za večdnevno bivanje v zidanicah sicer beležijo poleti in septembra. Za zdaj lahko nastanijo le posamezne goste ali skupaj po nekaj oseb. Zmogljivosti za obiske večjih skupin pa na pretežno manjših lokacijah, posejanih po vinogradniških območjih Dolenjske, Bele krajine in kozjanskega Obsotelja, še ne premorejo.

Za zdaj imajo na voljo 42 zidanic, 29 na Dolenjskem, osem v Beli krajini in pet v Obsotelju. Skupaj imajo približno 240 ležišč, s katerimi pokrivajo celotno vinorodno deželo Posavje. Od tega imajo na Dolenjskem na voljo približno 160 ležišč, v Beli krajini 40 in preostanek v Obsotelju. Pri tovrstnih zmogljivostih zadnja leta beležijo do 10-odstotno letno rast.

Doživetja, ki jim "drugje po svetu" ni para

Med prednostmi turizma v zidanicah je Štukljeva navedla edinstvena doživetja, ki jim "drugje po svetu" ni para: domačnost in gostoljubnost slovenskega podeželja, naravno okolje, mir in sprostitev ter povezanost z območnim tradicionalnim vinogradništvom. Na račun ohranjanja tradicionalnega vinogradništva in turizma v zidanicah bo obstala tudi marsikatera sekiri zapisana trta, je še ponazorila.

Ponudnik tovrstnih storitev na pobočju novomeške Trške gore in lastnik zidanice Hočevar Martin Hočevar je dejal, da so med razlogi za obisk odločilni mirno naravno okolje, domačnost, domača postrežba, kulinarika in vino. Prav tako je izpostavil lepe razglede po okoliški naravi, možnost rekreacije, kolesarstva in pohodništva, predvsem pa privlačnost slovenskega podeželja.

Zanimanje za tovrstno ponudbo sicer zadnja leta raste, je še zatrdil Hočevar.

STA; M. K.