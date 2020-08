Trčila traktor s priklopnikom in osebno vozilo

2.8.2020 | 08:30

Sinoči ob 23.45 uri sta v Spodnji Pohanci, občina Brežice, trčila traktor s priklopnikom in osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so kraj nesreče zavarovali in odklopili akumulatorja na vozilih. Reševalci NMP Brežice so na kraju pregledali oba voznika.

Truplo v stanovanju

Ob 21.54 so na Prešernovi cesti v Brežicah gasilci PGD Brežice s pomočjo avto lestve skozi balkon vstopili v stanovanje, v katerem je bila preminula oseba. Na kraju je bila prisotna dežurna ekipa NMP Brežice.

Nadležni sršeni

Ob 19.05 so na Cesti krških žrtev v Krškem, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili več sršenjih gnezd z ostrešja večstanovanjskega objekta.

M. K.