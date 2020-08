V gozdu velja poseben bonton; v njem smo gostje njegovega lastnika

2.8.2020 | 11:30

Zelo pomembna funkcija gozda je tudi rekreativna, in v slovenskih gozdovih so speljane številne pohodniške in planinske poti. (Foto: arhiv; I. Vidmar)

V času, ko ljudje vse pogosteje obiskujejo gozd, na kmetijskem ministrstvu opozarjajo, da je treba z gozdom ravnati spoštljivo. "Upoštevajmo gozdni bonton," so pozvali, se tam prepletajo gozdna in kmetijska krajina, raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst ter izjemnost posameznih dreves.

"Gozd je vir obnovljivih virov energije in surovin ter blagodejno vpliva na celotno okolje," so izpostavili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zato je prav, da strokovnjaki skupaj z lastniki z gozdov gospodarijo trajnostno, sonaravno in večnamensko.

Gozd je tudi kraj za rekreacijo, sprostitev in druge dejavnosti. "Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni, vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vstopili vanj," so poudarili.

Našteli so nekaj osnovnih pravil gozdnega bontona: "Ob obisku sem gost gozda in njegovega lastnika. Z gozdom ravnam spoštljivo. Upoštevam navodila o primernem obnašanju, zato ne uničujem rastja in gob, ne puščam smeti, ne poškodujem kažipotov, ne zarezujem skorje dreves, ne vozim izven gozdnih cest in označenih poti, ne kurim ter ne plašim živali."

M. K.