Promet na nekaterih cestah in mejnih prehodih zgoščen; čaka se tudi na Obrežju

2.8.2020 | 09:40

Foto: arhiv

Na nekaterih cestah po državi in na mejnih prehodih je promet na enega prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v poletni sezoni še naprej zgoščen. Najbolj obremenjene so poti ob Avstriji in Hrvaški.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji pred prehodom Šentilj proti Sloveniji, kolona vozil je dolga približno 1,5 kilometra.

Zastoji, dolgi približno štiri kilometre, so na avstrijski strani proti Sloveniji pred predorom Karavanke. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo.

Kolona vozil, dolga približno 2,5 kilometra, je tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Rogatec, Dobovec, Dragonja, Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Trenutno se za vstop ali izstop iz države gibljejo do največ dveh ur.

M. K.