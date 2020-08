Včeraj devet okužb in ena smrt

2.8.2020 | 10:25

V Sloveniji so včeraj ob 374 testiranjih potrdili devet okužb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je bilo 22 oseb, dve osebi s covidom-19 sta potrebovali intenzivno zdravljenje. Iz bolnišnice v domačo oskrbo niso odpustili nikogar, zaradi covida-19 je umrla ena oseba.

Okužbo so včeraj potrdili v osmih občinah. Po dva primera so našteli v kranjski mestni občini, po enega pa v občinah Ljubljana, Kamnik, Rogatec, Litija, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah in Šoštanj.

Ljubljana s skupno 362 potrjenimi primeri ostaja občina z največ okuženimi, sledita občini Šmarje pri Jelšah, kjer so našteli 175 okužb, in Ljutomer s 138 potrjenimi primeri.

Stanje se, kot kaže, umirja v hrastniški občini, kjer tretji dan zapored niso potrdili nobene nove okužbe.

Doslej so v Sloveniji potrdili 2180 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 120 bolnikov s covidom-19.

M. K.