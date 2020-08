Sanacija šole - S tem denarjem bi zgradili novo; že prvo leto po odprtju težave

Kočevje - Septembra bo minilo sedemnajst let, odkar so v nekdanji gmajni na robu Kočevja, v Mestnem logu, sezidali novo osnovno šolo. Ima 24 matičnih učilnic, šest specialnih učilnic, telovadnico, dve igrišči, jedilnico in kuhinjo in prostore prve triade za devetletko.

Projekt betonske stavbe z ravno streho, skrojen po ideji arhitektov Nicholasa Doda, Tadeja Glažarja, Vasje J. Perovića, Arneja Vehovarja in krajinske arhitektke dr. Ane Kučan, je zaradi skladnosti materialov v objektu z okoljem prejel Plečnikovo nagrado za arhitekturo in krajinsko arhitekturo 2003, leto prej pa še mednarodno nagrado piranesi.

Neposrečen projekt?

Z odprtjem Osnovne šole Ob Rinži, ki je sovpadalo z začetkom devetletke, so za vselej odpravili pouk v dveh izmenah. A so že kmalu po tem v nagrajenem projektu dobesedno zazijale številne razpoke od tal do strehe. Je bila kriva arhitekturna zasnova, nestrokovna in za uporabnika škodljiva gradnja ali morda nadzor, ki je popolnoma odpovedal? Kdo ve, a finančno breme se je nagrmadilo na ustanovitelja šole, občino Kočevje, in bo še najmanj drugo leto izdatno bremenilo njeno blagajno.

Že od prevzema šola s težavami

Končni znesek, je izračun župana Vladimirja Prebiliča, se bo glede na dozdajšnje stroške sukal pri 3,5 milijona evrov, s tem denarjem pa bi reci in piši lahko zgradili novo funkcionalno šolo. Že od prevzema, skomigne župan, je bila to šola z mnogimi težavami. Pokazalo se je, da je treba nemudoma sanirati streho, žlebove in snegolove, saj so ob dežju in taljenju snega pouk večkrat začeli s čistilno akcijo, ker je zalilo kuhinjo, telovadnico, hodnike, učilnice, knjižnico. Talne površine so razpokale, smrdelo je. Voda se je z ravne strehe – mar ta res spada v mrzlo in deževno Kočevsko? – v potočkih zlivala po lesenih oknih, ki so se zaradi tega krušila, enako tudi betonske plošče. Presežek šlamparije je izpostavljena omara z elektroinštalacijami. Tudi njo je namakal curek s strehe. Seznam napak je prejšnja ravnateljica Ivana Gornik vedno znova dopolnjevala. Nujna sanacija je stala 700.000 tisoč evrov.

Visoki stroški

Šola je bila talka tudi potratne porabe toplotne energije, saj je na leto za ogrevanje 24 manjših in šest specialnih učilnic ter drugih prostorov na površini več kot 5000 kvadratnih metrov izpuhtelo okoli 70.000 evrov. »To je več kot za vse druge šole skupaj. Zato smo se pred tremi leti najprej lotili zamenjave kurišča: od takrat jo ogrevamo na lesne sekance. A to seveda ni bilo dovolj. Lansko poletje smo zamenjali vse stavbno pohištvo (preperela okna in vrata) v telovadnici, avli, šolski knjižnici in celoten vhod. To je bil predel šole, ki je bil v najslabšem stanju in skozi katerega je v šolo vdirala meteorna voda,« odstira župan. Dela sta sicer izvajala med gradnjo propadli GP Grosuplje in kočevski Gramiz.

»Junija se je začela druga faza prenove stavbnega pohištva v celotni prvi triadi. Zajema zamenjavo oken in vrat iz ALU/les materialov, sanacijo lesenih parapetov in zamenjavo termostatskih ventilov. Dela bodo končana pred začetkom novega šolskega leta,« ne dvomi ravnateljica Darja Delač Felda. V naslednjem letu je načrtovana še izvedba zadnje od treh faz, ki je hkrati tudi najobsežnejša. Gre za zamenjavo stavbnega pohištva v učilnicah druge in tretje triade. Za to je občina zagotovila 1,5 milijona evrov. Imajo pa še veliko manjših težav, ki jih bodo reševali iz leta v leto. Tudi zamenjavo ali popravilo vseh tlakov, saj je epoksi močno načet in vsako leto poka, delna sanacija med počitnicami kot do zdaj pa ni več cenovno vzdržna. »Ostane nam še celovita energetska prenova stavbe, upamo, da tudi z denarjem iz eko skladov, saj gre v tem primeru za dejansko velik vložek,« še pove Prebilič.

