Z avtom v telefonski drog in na bok

2.8.2020 | 18:20

Danes ob 15.43 uri je na cesti Vinica-Bojanci, občina Črnomelj, vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v telefonski drog in drevo ter obstalo na boku. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, odklopili akumulator in postavili vozilo na cestišče. Poškodovanih v nesreči ni bilo. Delavci Telekoma Slovenije bodo sanirali podrti drog. Obveščene so bile pristojne službe.

V Krki našel mino

Ob 13.52 je občan v naselju Boršt, občina Brežice, v reki Krki naletel na neeksplodirano minsko eksplozivno sredstvo. Pripadnika državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske in Ljubljanske regije sta minometno mino, kalibra 45 mm, ostanek iz druge svetovne vojne odstranila in uničila na varnem kraju.

M. K.