Še nekaj časa za vložitev napovedi za odmero dohodnine

3.8.2020 | 08:50

Finančna uprava RS (Furs) je letos pripravila več kot milijon in pol informativnih izračunov dohodnine za leto 2019, kljub temu pa jih nekaterim zavezancem ni poslala, ker morda zanje od izplačevalcev dohodkov ni prejela podatkov. Ti morajo napoved za odmero dohodnine vložiti sami, in sicer do konca meseca, opozarjajo na Fursu.

Prve izračune dohodnine za lani je finančna uprava začela pošiljati konec marca, do konca junija pa jih je v treh paketih poslala skupaj 1.554.991. Prejeli so jih vsi zavezanci za dohodnino ne glede na višino prejetega dohodka.

Medtem ko so morali zavezanci pred leti napovedi za odmero dohodnine izpolnjevati sami, pa jim že od leta 2007 to ni več treba. Na Fursu namreč na podlagi podatkov, s katerimi razpolagajo na podlagi uradnih evidenc, in podatkov, ki so jim jih posredovali izplačevalci in zavezanci, sami sestavijo informativne izračune. Te morajo zavezanci le preveriti in če se z njimi strinjajo, avtomatično postanejo odločba.

Tisti, ki informativnega izračuna za leto 2019 niso prejeli do 15. julija, čeprav so imeli dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, morajo napoved za odmero dohodnine vložiti sami. Časa za to imajo zaradi protikoronskih ukrepov letos izjemoma do 31. avgusta, običajno se ta rok izteče mesec dni prej.

Napoved morajo vložiti v pisni obliki na finančnem uradu, v katerem so vpisani v davčni register, ali pa elektronsko prek portala eDavki oz. mobilne aplikacije eDavki.

M. K.