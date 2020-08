FOTO: Avto zletel s ceste, se prekotalil čez streho ter pristal na boku

3.8.2020 | 07:00

Foto: PGD Grosuplje

Včeraj ob 17.31 uri je na cesti Mlačevo - Velika Račna, občina Grosuplje, osebno vozilo zletelo s cestišča, se prekotalilo čez streho ter pristalo na boku ob robu ceste. Ena oseba se je poškodovala. Gasilci PGD Grosuplje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, preprečili nadaljnje iztekanje goriva ter nevtralizirali razlite motorne tekočine. Gasilci so nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP UKC Ljubljana. Reševalci so osebo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Ukradli denar

V Grosupljem so vlomili v hišo, od koder je neznani storilec ukradel gotovino. Lastnika je oškodoval za okoli 2.000 tisoč evrov.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 18.37 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata večstanovanjskega objekta in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORJE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOVEC;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROGOVILA 1996.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABER PRI SEMIČU, izvod Desno;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT, izvod Levo.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SELA, na izvodu Velika sela;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MILIČI, TP PAUNOVIČI, TP ŽUNIČI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Libna nizkonapetostni izvod vikend levo zgoraj med 8. in 13. uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Sremič, Sremič vas in Sremič Imperial med 8. in 12. uro.

M. K.