Ponekod zaskrbljeni glede negovalnega oddelka za covid-19; tudi v SB NM?

3.8.2020 | 16:00

Splošna bolnišnica Novo mesto bo negovalni oddelek, če bo treba, uredila v stavbi stare interne bolnišnice, ki je to poletje deležna prenove. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Zdravstveno osebje na internističnem in anesteziološkem oddelku splošne bolnišnice v Šempetru pri Gorici opozarja na neustrezna ravnanja in odločitve vodstva ustanove glede negovalnega oddelka za covid-19. Moti jih predvsem, da osebje in bolniki niso strogo ločeni od okužb z novim koronavirusom.

V Novem mestu vse strogo ločeno v stari interni bolnišnici

Negovalne oddelke za začasno nameščanje okuženih oskrbovancev domov za starejše so sicer, kot smo že poročali, vzpostavili v štirih bolnišnicah. Poleg šempetrske in novomeške bolnišnice tudi v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in UKC Maribor.

Iz novomeške bolnišnice so sporočili, da bodo kader za negovalni oddelek za covid-19 zagotovili s prerazporeditvijo z drugih delovišč in da je pri njih vse strogo ločeno v stari interni bolnišnici.

V Šempetru zaskrbljeni

Zdravstveno osebje opozarja, da jim ni bila zagotovljena ustrezna zaščitna oprema, obenem ni bilo dogovora o pregledovanju bolnikov s covidom-19. Silvan Saksida iz bolnišničnega sindikata Fides je dejal, da je pri prehodu osebja, ki dela na negovalnem oddelku, nazaj v redno delo možnost prenosa okužbe zelo velika. Na to so opozorili tudi vodstvo. Helena Fabjan iz sindikata medicinskih sester je dodala, da poleg pomanjkanja kadra pogrešajo tudi vnaprej oblikovane ekipe za delo z bolniki, okuženimi z novim koronavirusom.

Opozorilom osebja se pridružujejo tudi bolniki rizičnih skupin, vodstvo bolnišnice pa tovrstne navedbe zanika. Kot je dejal eden izmen dializnih bolnikov, te skrbi, da so v isti stavbi z negovalnim oddelkom za covid-19. Dodal je, da niso prejeli nikakršnih navodil.

Odgovorna za strokovno-medicinske zadeve v šempetrski bolnišnici Dunja Savnik Winkler pa je navedbe zdravstvenega osebja zanikala. "Zagotavljam, da ne prihaja do križanja čistih in nečistih poti, da je delo pravilno strokovno organizirano, da o uporabi osebne varovalne opreme niti ne komentiram," je dejala.

M. K.; STA

