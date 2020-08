Likovnike navduševalo čebelarstvo

3.8.2020 | 10:40

Likovne kolonije so se udeležili tudi mlajši ustvarjalci.

Brane Praznik

Nastala dela so vezana na čebelarstvo.

Zahvala s sliko jastrebov: na levi Aleks Bregar, predsednik Lovske družine Zagrič, ter na desni Stane Gabrijel, strokovni tajnik Zveze lovskih družin Novo mesto.

Zagrič - V organizaciji Zveze lovskih družin Novo mesto in Društva likovnikov (DL) Trebnje je na prvo avgustovsko soboto v lovski koči Lovskega društva Velika Loka na Zagriču - najvzhodnejši vasi v občini Šmartno pri Litiji, potekala 3. likovna kolonija.

Na celodnevno ustvarjanje so povabili slikarje s širšega dolenjskega območja in odziv je bil dober. Sodelovalo je 22 ljubiteljskih slikarjev iz petih društev: likovne sekcije Društva upokojencev Novo mesto, Društva Litijski likovni atelje (LILA), Društva likovnikov Ferda Vesela iz Šentvida pri Stični, likovne sekcije Kulturnega društva Dolenjske Toplice ter seveda Društva likovnikov Trebnje.

Kot v imenu organizatorjev pove Brane Praznik, tudi sam ustvarjalec in predsednik DL Trebnje, se je nekaj likovnikov zaradi nevarnosti virusa odločilo delati od doma in so svoje umetnine dostavili.

Tokratna tema ustvarjanja je bilo čebelarstvo. V glavnem so slikali v tehniki akril, nekaj tudi s pastelom in akvarelom. Je pa vsak udeleženec kolonije poleg platna in papirja prejel tudi deščico ali več za panjske končnice. Čebelarski motiv je naslikal še na panjsko končnico in nastalo jih je preko dvajset.

Nastala dela nameravajo postaviti na ogled javnosti, in sicer na več razstavah. Lovska zveza Slovenije bo v bližnji prihodnosti pripravila »čebelarsko razstavo« v prostorih zveze v Ljubljani in v Lovski zvezi Novo mesto, pa v nastajajočem čebelarskem muzeju v Višnji gori ter v trebanjskem razstavišču Zdravstvenega doma.

Zaključka ustvarjanja se je udeležil predsednik komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi mag. Jani Šalamon. V nagovoru je poudaril pomen takšnega druženja in ustvarjanja, tudi kot prispevek k ozaveščanju ljudi o pomenu in spoštovanju zdrave narave.

Ob tej priložnosti so organizatorji tamkajšnji lovski družini podarili sliko jerebov, ki je njihov simbol in je nastala na lanski likovni koloniji, ko so bili tema ptiči.

L. Markelj, foto: Brane Praznik