Urša Konda (SŠ Črnomelj) bronasta na mednarodni kemijski olimpijadi

3.8.2020 | 09:30

Pred FKKT: z leve so Blaž Frelih, Patrik Žnidaršič, Adam Modic in Urša Konda

Črnomelj/Ljubljana - Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) sporoča, da so mladi slovenski kemiki na mednarodni kemijski olimpijadi dosegli lep uspeh – osvojili so tri bronasta odličja.

Letošnja 52. mednarodne kemijske olimpijada (ICHO) bi morala potekati v Turčiji v Istanbulu, vendar so se organizatorji zaradi koronavirusa odločili, da jo izvedejo na daljavo.

Slovenijo so zastopali štirje predstavniki – Urša Konda (Srednja šola Črnomelj), Patrik Žnidaršič (Gimnazija Vič), Adam Modic (Gimnazija Bežigrad) in Blaž Frelih (Gimnazija Škofja Loka). Urša, Patrik in Adam so osvojili bronasta odličja. Samo tekmovanje je letos trajalo pet ur, naloge so bile teoretične in so pokrivale vsa področja kemije. Obsežne naloge so člani ekipe, kot omenjeno, reševali na daljavo in pod strogim nadzorom na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Na olimpijadi je s svojimi ekipami mladih kemikov sicer sodelovalo 60 držav in šest držav opazovalk, skupaj pa 231 tekmovalcev. Naša ekipa je bila izbrana na izbirnih testih izmed 90 najboljših z državnega tekmovanja v znanju kemije.

Slovensko ekipo sta vodila dr. Berta Košmrlj in dr. Andrej Godec s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, še sporočajo iz ZOTKS.

