Malo testiranj, le ena okužba, a dve smrti; kakšno je stanje v naši regiji?

3.8.2020 | 11:30

V Sloveniji so včeraj ob 272 testiranjih po podatkih Sledilnika Covid-19 potrdili le eno okužbo z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 20 oseb, dve osebi s covidom-19 potrebujeta intenzivno zdravljenje. Iz bolnišnice v domačo oskrbo niso odpustili nikogar.

Včeraj pa sta preminila dva bolnika s koronavirusom.

Okužbo z novim koronavirusomso včeraj potrdili le v Slovenj Gradcu. Občina z največ potrjenimi okužbami ostaja Ljubljana (362), ki ima med občinami tudi največ prebivalcev. Na drugem in tretjem mestu sta Šmarje pri Jelšah (175) in Ljutomer (138), kjer so imeli v prvem valu epidemije izbruh zlasti v domovih za starejše. Metlika je na tem seznamu na četrtem mestu z 79 potrjenimi primeri covida-19.

In kakšno je trenutno stanje po ostalih naših občinah: Občina Trebnje ima 20 potrjenih primerov, Novo mesto 15, Ribnica 14, Krško 12, Črnomelj in Velike Lašče 9, Semič in Šentrupert 8, Sevnica 7, Ivančna Gorica 6, Grosuplje 5, Dolenjske Toplice, Šentjernej in Šmarješke Toplice 4, Brežice 3, Žužemberk 2, po eno okužbo pa so zaznali v občinah Dobrepolje, Mirna, Mirna Peč in Mokronog - Trebelno.

Doslej so v Sloveniji potrdili skupno 2181 okužb, skupaj je umrlo 122 bolnikov s covidom-19.

Trenutno je aktivnih 228 okužb.

Dobre vesti iz Hrastnika

Stanje se, kot kaže, umirja v hrastniški občini, kjer četrti dan zapored niso potrdili nobene nove okužbe. V Hrastniku je bilo sicer v tamkajšnjem domu in zunaj njega od petka do nedelje zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom odvzetih osem brisov, ki pa so vsi bili negativni. V domu bodo danes odvzeli približno 100 brisov vsem stanovalcem v sivi coni in zaposlenim, rezultati testiranja bodo znani jutri. Zdravstveno stanje obolelih oskrbovancev je po zadnjih podatkih stabilno. Vsi oboleli so nastanjeni v rdeči coni doma.

M. K.