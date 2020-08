Umrl g. Anton Pust, častni občan Občine Mirna Peč; odprta žalna knjiga

G. Anton Pust je leta 2012 postal častni občan občine Mirna Peč. (Foto: J. Ambrožič, arhiv DL)

Mirna Peč - Za vedno se je poslovil častni občan Občine Mirna Peč g. Anton Pust, duhovnik, lazarist, kronist in popisovalec življenja in dela naših prednikov.

V Gorenjem Globodolu rojen duhovnik je pisec več knjig: Mirna Peč z okolico nekoč in danes, Da bi se jih spominjali - žrtve 2. svetovne vojne iz župnije Mirna Peč v letih 1941 do 1946, Brošura o padlih v 1. svetovni vojni, o žrtvah med 2. svetovno vojno in pobitih po vojni iz Globodola, monografija Mirna Peč - občina v deželi treh dolin, Globodol – prostovoljno gasilsko društvo in znamenitosti kraja. Poleg tega je izdal še 18 knjižnih del, ki so zgodovinsko raziskovalnega značaja, pri ostalih delih pa je sodeloval kot soavtor.

Anton Pust, ki je več kot 15 let raziskoval zgodovino rodnih krajev in o njih izdal štiri zgoraj omenjene knjige, je le prvih dvajset let preživel v Mirni Peči oz. Gorenjem Globodolu, kjer je bil rojen, a ta košček Slovenije je ponosno nosil v svojem srcu kot velik zaklad, ki mu je bil dan. To je pred časom v zapisu Dolenjskega lista povedal tudi našim bralcem.

Študiral je v Zagrebu. Po posvečenju leta 1965 je služboval v različnih krajih po Sloveniji, pa tudi v Srbiji, Makedoniji in na Hrvaškem, med drugim je bil tudi ravnatelj noviciata lazaristov. Župnik ni bil nikoli, kot kaplan je delal le deset mesecev, svoje poslanstvo pa je izpolnil kot misijonar. Vodil je ljudske misijone po slovenskih župnijah, obiskal jih je preko 160, dolgo živel na Mirenskem gradu v bližini Nove Gorice, zadnja leta pa v duhovniškem domu v Ljubljani.

Delal je tudi med zamejskimi Slovenci, pa v zagrebški psihiatrični bolnišnici, vedno pa se je rad vračal v rodne kraje. Ob prejemu priznanja »častni občan«, ki ga je prejel za življenjsko delo na področju raziskovanja zgodovine mirnopeške doline, je dejal, da če ne bi bil duhovnik, ne bi nikoli zapustil rodnega Globodola in bi bil kmet.

Dodano 4.8. ob 15.30 uri:

Sporočamo, da je v Mirni Peči odprta žalna knjiga za pokojnim Antonom Pustom, častnim občanom Občine Mirna Peč. Žalna knjiga bo na sedežu občine, Trg 2 odprta do četrtka, 6. avgusta do 10. ure. Vpis v knjigo je možen v delovnem času občine.

Duhovnik - lazarist Anton Pust je po bolezni umrl v 87. letu starosti v bolnišnici v Ljubljani. Pogreb s sveto mašo bo v četrtek, 6. avgusta 2020, ob 13. uri na ljubljanskih Žalah.

Občina Mirna Peč

L. Markelj