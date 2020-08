Udaril policistko, lažje poškodovan tudi policist

3.8.2020 | 14:15

Trebanjske policiste so v petek nekaj pred 20. uro poklicali na pomoč iz prodajalne v Trebnjem, kjer naj bi storilec napadel in poškodoval eno osebo. Policisti so takoj odšli na kraj in izsledili 28-letnega kršitelja, ki ni upošteval njihovih ukazov in se ni pomiril. Policistki in policistu je grozil, da ju bo ubil, napadel in udaril je policistko, med postopkom pa je bil lažje poškodovan tudi policist. Zoper moškega sta uporabila prisilna sredstva, ga obvladala in odpeljala v prostore za pridržanje. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Policisti prijeli tatove: kradli denar in ... kavo

Policisti PP Trebnje so bili prav tako v petek obveščeni, da je neznanec vstopil v poslovne prostore v Trebnjem, kjer je ukradel denar in pobegnil. Na podlagi opisa so policisti 33-letnega osumljenca izsledili in prijeli. Ukraden denar so mu zasegli in vrnili oškodovancem. Zoper storilca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

V soboto nekaj pred 20. uro pa so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o tatvini iz prodajalne v Novem mestu, kjer naj bi storilca ukradla več zavojev kave in peš pobegnila. Na podlagi opisa osumljencev in smeri bega so ju izsledili in prijeli. Zasegli so jima 73 zavojev kave in predmete, ki sta jih pred tem ukradla v drugi prodajalni. Sledi kazenska ovadba.

Vlamljali kot za stavo - v hiše, ko ni bilo nikogar doma

V noči na soboto je v Škocjanu nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 3000 evrov škode.

V okolici Šentjerneja je med 22. 7. in 31. 7. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v hišo. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V noči na nedeljo je v Šmarjeških Toplicah nekdo vlomil v dve počitniški hiši. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V okolici Šentjerneja jev soboto med 15. in 23. uro neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v hišo ter lokal. Preiskal je prostore in ukradel denar ter tobačne izdelke. Škode je za okoli 2000 evrov.

Na Otočcu je med 29. 7. in 2. 8. nekdo skozi pritlično okno vlomil v hišo in odnesel zlat nakit in denar. Lastnike je oškodoval za okoli 1600 evrov.

Med 1. 8. in 2. 8. je na parkirnem prostoru v Ždinji vasi neznanec vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice izmaknil denar.

Lestev se ji je spodmaknila

Brežiški policisti so bili v soboto dopoldne obveščeni o nesreči pri delu v Slogonskem. 50-letna ženska se je po lestvi vzpenjala v drugo nadstropje v skednju. Pri vzpenjanju se je lestev spodmaknila, ženska pa je padla na tla in si poškodovala glavo. Oskrbeli so jo reševalci, kasneje pa so jo s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Tihotapec iz Pakistana

Policisti PP Šentjernej so v minuli noči na območju Cerovega Loga prijeli sedem državljanov Pakistana, tri državljane Bangladeša in državljana Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Prijeli so tudi državljana Pakistana, ki je tujcem nudil pomoč pri nezakonitem prehodu in jih z osebnim avtomobilom Volkswagen passat nameraval prepeljati v notranjost države. Avtomobil so zasegli, državljana Pakistana pa bodo privedli k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države. Postopki z ostalimi tujci še potekajo.

Med vikendom 52 tujcev

Policisti PU Novo mesto sokonec tedna na območju Mihovega (PP Šentjernej) in Brežic izsledili in prijeli 52 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.